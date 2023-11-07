В России стартовал документальный сериал о жизни подростков в прифронтовых регионах

В сети разместили первые два выпуска документального сериала «Юности граница», сообщили в Институте развития интернета (ИРИ), при содействии которого создается проект. Блогер и журналист Лилия Абрамова (Татарка FM) отправилась в прифронтовые территории России, чтобы познакомить зрителей с шестью реальными историями подростков.

Проект «Юности граница» рассказывает о детях, которые оказывают помощь и поддержку участникам специальной военной операции, среди которых их отцы и близкие.

Первая серия посвящена 14-летней Ксении Чайки из села Лакедемоновка Ростовской области. После того как ее отца мобилизовали, школьница попросила учительницу технологии дать мастер-класс по изготовлению ангелов-хранителей, чтобы передать весточку папе на фронт. Ангелочков мастерили сначала всем классом, а потом и всей школой. Благодаря инициативе Ксении и поддержке казачьего духовенства более 100 ангелов-хранителей было отправлено в зону СВО. Также были организованы сборы гуманитарной помощи.

Герой второго эпизода ─ семнадцатилетний Артем Солдатов из Бахчисарая. Его учитель ОБЖ ушел добровольцем в зону СВО, и школьник решил поддержать педагога и всех российских солдат. Он объединил сверстников из многих учебных заведений города, и организовал регулярные сборы гуманитарной помощи бойцам.

Лилия Абрамова не только общается с юными героями, но и делает им сюрпризы. Так, Артем Солдатов побывал на фестивале «Таврида.АРТ». Там юноша встретился со своим кумиром — певцом SHAMAN и посетил его концерт.

«Для достижения любой победы важна не только сильная армия, но и надежный тыл. Сегодня, наравне со взрослыми, настоящими героями можно считать юных жителей регионов, граничащих с зоной боевых действий регионов — Воронежской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей и Республики Крым. Я очень хочу, чтобы наши герои служили честным примером не только для детей, но и для взрослых», — рассказала автор и ведущая проекта «Юности граница» Лилия Абрамова.