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Второклассник попал в больницу после удара карандашом в ухо от ровесника

Mash: в Балашихе второклассник получил удар карандашом в ухо и попал в больницу

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Shutterstock

В Балашихе второклассник получил удар карандашом в ухо от ровесника и попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в стенах одной из гимназий города перед занятиями группы продленного дня. Один из учащихся второго класса сначала облил водой пострадавшего, а затем ударил карандашом в ухо.

Мальчику в медпункте образовательного учреждения остановили кровь и заклеили рану пластырем. Прибывший на место отец пострадавшего забрал ребенка и самостоятельно отвез в больницу.

Школьника, который напал на одноклассника, оставили после уроков. У него состоялась беседа с администрацией гимназии и инспектором по делам несовершеннолетних, сообщает Mash.

Ранее в Петербурге подростки-вымогатели распылили перцовый баллончик в лицо ребенку.

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