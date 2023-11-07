Второклассник попал в больницу после удара карандашом в ухо от ровесника

В Балашихе второклассник получил удар карандашом в ухо от ровесника и попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в стенах одной из гимназий города перед занятиями группы продленного дня. Один из учащихся второго класса сначала облил водой пострадавшего, а затем ударил карандашом в ухо.

Мальчику в медпункте образовательного учреждения остановили кровь и заклеили рану пластырем. Прибывший на место отец пострадавшего забрал ребенка и самостоятельно отвез в больницу.

Школьника, который напал на одноклассника, оставили после уроков. У него состоялась беседа с администрацией гимназии и инспектором по делам несовершеннолетних, сообщает Mash.

Ранее в Петербурге подростки-вымогатели распылили перцовый баллончик в лицо ребенку.