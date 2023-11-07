Экс-соперник устроившего стрельбу боксера Иванова об инциденте: «это ужасное поведение»

Чемпион Европы по боксу Никита Иванов, которого арестовали по подозрению в стрельбе в Москве, был на хорошем счету в команде и вел себя нормально до этого случая. Об этом телеканалу «360» рассказал бывший соперник задержанного спортсмена, боксер-профессионал в полутяжелой весовой категории, олимпийский чемпион 2012 года и чемпион мира 2009 года Егор Мехонцев.

«Я за ним такого поведения никогда не замечал. Что там у них произошло, не знаю. Что повлияло на него, что он так начал себя вести, я не понимаю. Конечно, это ужасное поведение», — сказал он.

По его словам, Иванов находился в спортивной команде на протяжении длительного времени, он был чемпионом России и Европы, завоевывал различные награды.

«В команде всегда находился на нормальном счету, плохого в нем, чего-то гадкого, замечено не было. Пользовался определенным авторитетом у своих товарищей по команде», — отметил олимпийский чемпион.

Мехонцев добавил, что боксеру придется ответить за свой поступок согласно закону.

Конфликт со стрельбой с участием спортсмена произошел 5 ноября у московского ресторана на Шлюзовой набережной, в результате пострадали четыре человека. По данным СМИ, конфликт спровоцировал Никита Иванов. Три года назад боксер уже привлекал внимание полиции, когда избил своего коллегу Бассира Мирсиябова, после чего тот попал в реанимацию. Федерация бокса России пообещала провести разбирательство.

7 ноября в Telegram-канале столичной прокуратуры сообщили, что Иванова заключили под стражу.

Ранее Иванов рассказал, как готов помочь пострадавшим.