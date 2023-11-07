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Россиянам объяснили, почему магнитные бури влияют на самочувствие

Врач Еделев: магнитные бури влияют на нервную систему человека

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Depositphotos

Магнитные бури влияют на самочувствие, поскольку процессы, которые проходят в нервной системе человека связаны с электричеством. А на него в свою очередь оказывает воздействие магнитное поле. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал доктор медицинских наук Дмитрий Еделев.

«Если вы положите возле электрического провода магнит, а тем более магнит, который обладает мощностью Солнца, то электричество будет проводиться хуже либо наоборот сильнее. Также и магнитные волны меняют процесс функционирования нашего мозга. То есть мозг как бы перевозбуждается, по этой причине и появляется усталость, сонливость и разбитость», — объяснил врач.

Во время магнитной бури он посоветовал больше отдыхать и воздержаться от физических нагрузок. Особенно, по его словам, это касается людей, имеющих сердечно-сосудистые заболевания.

Во второй половине суток 5 ноября на Землю обрушилась магнитная буря — одна из наиболее мощных за последние несколько лет. Явление вызвало плазменное облако, выброшенное с Солнца. Оно прошло расстояние в 150 миллионов километров всего за двое суток и ударило по земному магнитному полю с существенно большей силой, чем ожидали ученые. Восточное полушарие Земли от 65 градусов и выше оказалось «залито» полярными сияниями, фотографии которых выкладывали жители даже тех регионов, где это явление — большая редкость.

Ранее ученые выяснили влияние солнечных бурь на миграцию птиц.

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