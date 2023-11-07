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На Украине бойцы СБУ и ВСУ подрались из-за русскоязычного шансона

Mash: в Виннице бойцы СБУ и ВСУ подрались из-за песен Михаила Круга в кафе

В украинском городе Виннице бойцы СБУ и ВСУ подрались из-за песен Михаила Круга в кафе. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По версии информационного канала, компании столкнулись ближе к вечеру, под конец параллельного празднования дней рождения в соседних залах заведения. Услышав русскоязычные песни Михаила Круга из соседнего помещения, бойцы ВСУ в гражданской форме отправились туда, чтобы расправиться с теми, кто поставил музыку, однако оказалось, что это были их коллеги из СБУ, которые проигнорировали их требования выключить музыку.

До этого в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о запрете песен на русском языке.

В пояснительной записке целью законопроекта названо «обеспечение действенных мер» на ТЦ, магазины и предприятия в сфере услуг, не следующие «установленным ограничениям в сфере поддержки» музыки украинских исполнителей и ограничениям публичного использования российской музыки.

Песни на русском языке исполняли такие украинские группы, как «Нервы», Fleur, «Лелу45», «Потап и Настя», 5`NIZZA и другие.

Ранее украинских пограничников наказали за песни группы «Руки вверх!».

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