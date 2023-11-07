Россиянам рассказали, с чем связано решение WhatsApp удалять аккаунты из России

Решение руководства мессенджера WhatsApp удалять аккаунты россиян, которые не используются ими более 120 дней, является обычной практикой крупных технологических компаний. Об этом телеканалу «360» рассказал эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

«Когда человек уезжает, всегда берет с собой телефон, когда у него мессенджеры. А хранить данные людей, которые все бросили, поменяли телефон — просто невозможно. Поэтому так происходит. Даже электронную почту иногда удаляют в таких случаях», — пояснил Курочкин.

По его словам, подобного подхода придерживаются и операторы мобильной связи. Так, например, они отключают те номера, с которых не звонили и не отправляли смс-сообщения.

«Конечно, срок маленький, можно предоставить полгода, но там, видимо, слишком большой объем данных. За это им приходится платить, за сервера, электричества и так далее», — добавил эксперт.

24 октября Алексей Курочкин говорил, что искать аналоги WhatsApp после прекращения поддержки смартфонов с Android 4.4 и более старыми версиями этого поколения ОС стоит только в официальных магазинах, не скачивая его версии на незнакомых сайтах.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp появилась новая функция.