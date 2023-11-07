Москвичу, который хотел открыть наручники зубочисткой, понадобилась помощь спасателей

В Москве мужчина приковал себя наручниками к другу, который собирался освободиться от них, не имея ключа. Об этом сообщает Telegram-канал поисково-спасательного отряда «СпасРезерв».

Трое приятелей проводили вместе вечер выходного дня в районе Хорошево-Мневники. В какой-то момент один из них решил продемонстрировать свое умение открывать наручники зубочисткой. Владелец спецсредства предупредил, что ключа у него нет, но мужчина все равно надел наручники и попытался снять их на спор.

Через полтора часа к нему присоединился его друг. Он решил сам изобрести способ для освобождения от оков и защелкнул на своем запястье второе металлическое кольцо.

Спасателей пострадавшие вызвали в пять часов утра. Они извинились за ранний вызов, объяснив срочность тем, что одному из них нужно было идти на работу. В итоге цепочку спасатели перекусили кусачками, а кольца наручников распилили болгаркой.

Ранее на Камчатке мужчина и женщина на спор отрубили друг другу безымянные пальцы.