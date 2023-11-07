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Политолог напомнил о последствиях революций

Политолог Щербинин: история преподносит уроки, которыми мы должны пользоваться

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

История преподносит людям уроки и алгоритмы, которыми они должны пользоваться в текущие дни, отметил в день годовщины Великой Октябрьской революции политолог, член экспертного клуба «Дигория» Максим Щербинин.

«Отличную характеристику революционным явлениям в стране дал президент, когда сказал, что Россия исчерпала лимит на революции. Это смысловое попадание в яблочко, поскольку сегодня есть четкое осознание разрушительных последствий преобразований революционного типа, с которым России неоднократно пришлось столкнуться за свою историю существования», — сказал он.

По мнению политолога, «любая революция — это удар, прежде всего, по самым социально незащищенным слоям населения. Пока организаторы носятся с плакатами по площадям, старики голодают, а дети вовлекаются в преступность».

«В период политического кризиса начала 20 века коммунистическая идеология казалась для граждан интересной, так как предлагала, прежде всего, иной экономико-хозяйственный подход. О губительности «эксперимента» длинной во многие десятки лет стали говорить лишь потом. Сегодня привлекательность идей коммунизма навсегда сошла на нет. Вместе с тем, мысли о революционных изменениях продолжают оставаться идеей фикс преимущественно слабо знающей историю аудитории», — отметил Щербинин.

Он добавил, что задача информационной политики и образования сегодня – заполнить пробелы в знаниях населения.

«Чтобы каждый молодой гражданин рассматривал процессы развития не только в парадигме «разломать и начать строить с нуля», но и задумывался о долгосрочном созидательном труде. Достижение общественного признания преемственности, как одной из ключевых ценностей, становится неотъемлемым элементом любой цивилизации», — сказал политолог.

Он подчеркнул, что «российские люди талантливы, поэтому они всегда выводили страну к великим достижениям».

Напомним, 7 ноября в России отмечается годовщина Великой Октябрьской революции.

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