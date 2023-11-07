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Стало известно о состоянии избитого боксером студента в Москве

«360»: избитому боксером в Москве студенту предстоит операция

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Shot/Telegram/РИА Новости

Студент, которого в минувшие выходные избил бывший чемпион по боксу Никита Иванов, в субботу перенесет операцию. Об этом телеканалу «360» рассказал отец молодого человека Лев Олегович.

Состояние у пострадавшего сейчас «более-менее нормальное», после происшествия он оперативно обратился за медицинской помощью, рассказал Лев Олегович.

«В субботу проведут операцию. Как правило, при таких травмах берут паузу от трех до пяти дней до операции», — добавил он.

Напомним, всего в результате конфликта со стрельбой у ресторана на Шлюзовой набережной в Москве пострадали четыре человека. Спровоцировал конфликт чемпион Европы по боксу Никита Иванов, который ранее уже привлекал внимание полиции. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

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