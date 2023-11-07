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Врач назвала способы, которые помогут предотвратить инфаркт и инсульт

Врач Уланкина: употребление белых грибов и бананов поможет предотвратить инфаркт

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Наиболее распространенными сердечно-сосудистыми заболеваниями являются артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, инфаркт и инсульт. О том, как их предотвратить, Pravda.Ru рассказала врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

Прежде всего она советует отказаться от курения. Кроме того, важно поменять свои пищевые привычки — сократить потребление сахара и соли, полуфабрикатов и фастфуда. В свой ежедневный рацион важно включать продукты, содержащие калий, магний, полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6, которые положительно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы. Эти компоненты содержатся в белых грибах, кураге, картофеле, авокадо, чечевице, молоке, рыбе, черносливе, бананах, цельнозерновом хлебе, темном шоколаде, орехах, а также в нерафинированном и сливочном масле, перечислила врач.

Помимо этого, Уланкина советует регулярно заниматься спортом, чаще гулять на свежем воздухе и посещать кардиолога хотя бы раз в год.

Доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-кардиолог Юрий Конев до этого говорил, что о надвигающемся инсульте могут говорить такие симптомы, как повышение артериального давления, головокружение и слабость. О предпосылках к инфаркту, по его словам, свидетельствует сжимающая боль за грудиной.

Ранее врач рассказала, какие продукты могут спровоцировать развитие инфаркта и инсульта.

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