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На Украине раскритиковали притеснение русскоговорящих бойцов ВСУ

Украинский омбудсмен Лубинец выступил против притеснения русскоговорящих граждан

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Libkos/AP

Уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец заявил о недопустимости притеснения граждан, в особенности военнослужащих Вооруженных сил стран, говорящих на русском языке.

Он назвал критику в отношении людей, общающихся «на языках нацменьшинств» притеснением, формой дискриминации, запрещенной действующим законодательством Украины.

Лубинец написал в своем Telegram-канале, что нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам наказывается в соответствии со статьей 161 украинского Уголовного кодекса.

«Дискриминация и дискредитация любого на Украине запрещена», — подчеркнул омбудсмен.

На этой неделе известная своими националистическими высказываниями бывшая депутат Верховной Рады от партии «Свобода» Ирина Фарион заявила, что русскоязычных военнослужащих, находящихся в рядах ВС Украины, следует считать врагами.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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