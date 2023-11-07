Названы способы, которые помогут бороться с изжогой

Изжога представляет собой чувство жжения, которое возникает за грудиной и поднимается к горлу, и может приносить дискомфорт. О том, как избавиться от нее, Pravda.ru рассказала эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

Так, прежде всего она советует не есть в позднее время суток. Кроме того, можно принимать антацидные препараты, которые нейтрализуют кислоту и нормализуют рН пищевода, или выпить пищевую соду. Облегчить состояние могут помочь жевательная резинка или газированная вода, продолжила Курбатова.

Еще один способ — съесть корочку хлеба. В качестве последнего эксперт посоветовала принять специальные лекарства. Если же недуг появляется снова через какое-то время, возможно у человека есть хроническое заболевание, предупредила специалист. В этом случае она советует обратиться к врачу.

Ученые из Университета Чулалонгкорн (Таиланд) до этого выяснили, что основное вещество, содержащееся в куркуме, может быть так же полезно при лечении расстройства желудка, как и омепразол — препарат для снижения избытка желудочной кислоты с доказанной эффективностью.

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