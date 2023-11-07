Стало известно о состоянии актера Юрия Соломина

Народный артист СССР Юрий Соломин находится в реанимации. Об этом сообщили РИА Новости источники в медучреждении.

Состояние актера оценили как тяжелое. Соломина поместили в анестезиологию-реанимацию для больных с острым нарушением мозгового кровообращения.

Актера, режиссера, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина госпитализировали накануне. Он потерял сознание во дворе своего дома в Спиридоньевском переулке в Москве. По данным СМИ, у него случился инсульт. Как пишет Mash, к приезду скорой помощи 88-летний Соломин пришел в сознание.

Как рассказала директор Малого театра Тамара Михайлова, Соломин способен разговаривать.

Юрий Соломин — советский и российский актер, режиссер театра и кино, а также театральный педагог. Он родился 18 июня 1935 года в Чите. В труппу Малого театра его приняли в 1957 году. Должность художественного руководителя Малого театра он занял в 1988 году.

Известность в 1966 году актеру принесла роль Хлестакова в постановке «Ревизор» по пьесе Николая Гоголя. Всего на счету актера более 50 ролей в спектаклях из современного и классического репертуара, которые он сыграл на сцене Малого театра.

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