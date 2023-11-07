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Выставку-форум «Россия» посетило рекордное количество человек

За первые три дня выставку-форум «Россия» посетило 450 тысяч человек

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Евгений Биятов/РИА Новости

Гостями международной выставки-форума «Россия» с 4 по 6 ноября стали 448 тыс. человек, что стало рекордом для ВДНХ. Об этом сообщает пресс-служба форума.

В день открытия выставки ее посетила 191 тыс. человек, 5 ноября – 123 тыс., а 6-го – 134 тыс..

Одним из ключевых событий первого дня стало представление «Портал в будущее». Кроме того, посетители приняли участие в танцевальном флешмобе одновременно на 10 площадках ВДНХ.

5 ноября на площадке выставки состоялся гала-концерт «Роза Ветров — Достижение России», на котором выступили юные таланты со всей России, а также концерт VK с участием исполнителей Антоха МС, GAYAZOV$ BROTHER$, Ramil' и Seville.

В понедельник на главную сцену Международной выставки-форума «Россия» поднялась победительница «Фабрики звезд» Ирина Дубцова.

Гости ВДНХ посетили экспозиции всех 89 регионов России, а также стенды и павильоны министерств, крупнейших компаний и государственных корпораций. Также в рамках образовательной программы прошел марафон «Знание.Первые» российского общества «Знание».

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