Россиянин получил на почте мясорубку с килограммом наркотиков и был задержан

Хабаровские полицейские задержали на почте молодого мужчину, получившего посылку с электромясорубкой, внутри которой находился килограмм наркотиков. Об этом сообщает «МВД Медиа».

21-летний уроженец Еврейской автономной области был задержан правоохранителями в момент получения посылки в почтовом отделении.

В полученной им коробке находилась электрическая мясорубка, внутри корпуса которой полицейские обнаружили и изъяли два пакета с мефедроном общей массой один килограмм.

Как установили следователи, молодой человек должен был получить посылку и разложить ее содержимое по двум тайникам в Хабаровске. За успешное выполнение задания кураторы обещали ему вознаграждение в 50 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, мужчина заключен под стражу.

Ранее в Москве задержали контрабандиста, доставлявшего наркотики из Испании почтой.