Россиянин похитил со склада шерстяные носки на сумму 3,5 млн рублей

Правоохранители задержали водителя, который украл товары на 3,5 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

В полиции узнали об инциденте после того, как к правоохранителям обратился представитель фирмы, которая занимается оптовой продажей одежды.

По словам автора заявления, он связался с водителем через специальный онлайн-сервис. Мужчина должен был перевезти более 31 тысячи пар шерстяных носков из Подмосковья в Набережные Челны.

Исполнитель получил товар, но до пункта назначения не доехал. Более того, водитель перестал выходить на связь.

Мужчину оперативно задержали. По словам подозреваемого, ему сказали везти товар в другой пункт – Богородский округ.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

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