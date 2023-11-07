Омские и красноярские библиотеки выдают книги иноагентов по паспорту

Библиотеки Омска и Красноярска начали выдавать книги авторов, признанных иностранными агентами, при предъявлении паспорта. Об этом сообщают местные паблики.

Так, в омских библиотеках оказались книги восьми авторов-иноагентов: Андрея Макаревича, Бориса Гребенщикова, Виктора Шендеровича, Дмитрия Быкова, Дмитрия Глуховского и тд. (все указанные лица внесены в реестр иноагентов Минюста РФ).

Получить книги указанных авторов могут только совершеннолетние лица, сотрудник библиотеки может попросить предъявить паспорт, пишет NGS55.

По данным Telegram-канала «Борус», в Красноярской краевой детской библиотеке книги иноагентов помечены знаком 18+, несмотря на то, что большинство из них — детские или подростковые. Там представлены произведения Екатерины Шульман, Глуховского, Быкова, Ильи Колмановского, Гребенщикова и тд. (все указанные внесены в реестр иноагентов Минюста РФ).

3 ноября Министерство юстиции России обновило реестр иностранных агентов, внеся туда пять новых человек и исключив одну организацию.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.