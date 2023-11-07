В Британии нашли тайник с 260-летними письмами морякам

Тайник с нераспечатанными письмами от членов семей и друзей для французских моряков, плененных британскими солдатами 260 лет назад, обнаружили в Великобритании. Об этом сообщает газета Guardian.

Послания предназначались для экипажа французского корабля «Галатея», заключенного под стражу после захвата судна британскими моряками во время Семилетней войны в 1758 году. Тогда местные власти, получив письма от родных и близких заключенных, установили, что в переписке нет военной ценности, и оставили их в архиве. Нераспечатанные письма почти 300-летней давности случайно обнаружил профессор Кембриджского университета Рено Морье в Национальном архиве в Лондоне.

По данным издания, в более чем 100 письмах содержится большое количество романтических посланий, а также трогательные ответы от матерей французских моряков.

В октябре сообщалось, что бутылку с посланием, выброшенную в море у Сахалина участниками кругосветного плавания на судне «Пилигрим», принесло в Дальневосточный морской заповедник.

Ранее канадка нашла послание в бутылке, брошенной в море 30 лет назад.