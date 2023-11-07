В Южном Судане более 1,6 млн детей столкнутся с голодом в 2024 году

Согласно информации, предоставленной Всемирной продовольственной программой ООН, в 2024 году более 1,6 миллиона детей до пяти лет столкнутся с проблемой недоедания в районах Южного Судана, пострадавших от наводнений. Особенно высокий уровень и тяжесть недоедания ожидается в округе Рубкона.

По данным ВПП, недоедание распространяется в пострадавших от наводнений районах Южного Судана из-за наличия заболеваний, плотного населения и ограниченного доступа к продовольствию для местных жителей.

Наводнения в округе Рубкона усилились за последние два года, а стоимость основных продуктов питания в этом районе с апреля 2023 года выросла на 120%, по информации ВПП. ООН сообщила, что наводнения вызваны выходом воды из бассейнов реки Нил, включая озеро Виктория.

Согласно данным ВПП, общее число людей, столкнувшихся с недоеданием в Южном Судане в 2024 году, превысит 7 миллионов человек, а к апрелю 2024 года число людей, страдающих от катастрофического голода, достигнет 79 тысяч человек. ВПП выразила обеспокоенность нехваткой финансирования и отметила, что только треть детей, испытывающих недоедание в Южном Судане, получит необходимую поддержку.

Ранее Суданская военизированная группировка заявила, что захватила второй по величине город страны.

Ранее Елена Борщева рассказала, на сколько похудела после голода в «Звездах в Африке».