Каждый четвертый россиянин покупает только онлайн хотя бы одну категорию товаров

Россиянам привычнее сочетать сразу несколько каналов покупок: онлайн- и офлайн-магазины, мобильные приложения или маркетплейсы. Так, четверть опрошенных потребителей уже покупают только онлайн хотя бы одну категорию товаров, около половины (46%) — используют и онлайн-, и офлайн-каналы для приобретения товаров из одной и той же категории, а 29%, наоборот, совершают покупки исключительно оффлайн. Это показало исследование Aquarelle Research и Яндекс Рекламы, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».



Пользователи выбирают каналы покупок, исходя из категории товара. Например, продукты питания люди зачастую приобретают только офлайн (так делают 42% опрошенных), а одежду, бытовую технику и электронику больше покупают онлайн. 32% респондентов предпочитают интернет-магазины производителей или ретейлеров. При этом часть покупателей отмечает такие интернет-магазины как единственный любимый канал покупки — это особенно характерно для покупателей лекарственных препаратов и оптики (27%), бытовой техники и электроники (18%), а также мебели (15%). В среднем 13% опрошенных покупают исключительно на маркетплейсах хотя бы одну категорию товаров, там они чаще всего интересуются одеждой и обувью (68%), а также бытовой химией и предметами гигиены (58%).

Исследование показало, что перед покупкой товара 63% из всех респондентов изучают информацию о нем именно в интернете. Например, сравнивают цены или выбирают наиболее подходящую продукцию, а также сам бренд или магазин. Такое поведение особенно характерно для покупателей бытовой техники и электроники (80% активно ищут информацию о нужных товарах), а также мебели (71%) и одежды, обуви и аксессуаров (68%). Почти половина от тех, кто изучает информацию в интернете, использует поисковые системы или геосервисы (46%), а также маркетплейсы (51%) и сайты с отзывами (21%). Еще 13% посещают сайты с видео, тематические каналы в мессенджерах читают 11%, а статьи и подборки — 10%.

Одну и важных ролей при совершении покупки играет бренд: 61% онлайн-покупателей отметили, что им было важно приобрести товар определенной марки. Такой тактики придерживаются, например, 69% покупателей продуктов питания и 67% покупателей бытовой техники и электроники. Среди тех, кто рассматривал покупку товаров новых и неизвестных брендов, две трети (68%) покупателей приобрели продукцию знакомой марки.

В среднем 45% покупателей использовали мобильные устройства на стадии оформления или оплаты товара. Так, например, делают 55% покупателей одежды, обуви или аксессуаров и 52% покупателей бытовой техники.

«В поисках информации о товаре пользователи используют разные ресурсы — они могут изучать сайт компании, маркетплейсы, социальные сети и отзывы, например, в геосервисах. Нередко при выборе покупатели сталкиваются с дополнительными вопросами — бизнесу важно предоставить потребителям возможность их задать, пообщаться с брендом напрямую. Это одно из составляющих высокого сервиса и одно из больших преимуществ наличия собственных интернет-площадок», — прокомментировал Дмитрий Пузенков, руководитель по развитию перфоманс-продуктов Яндекс Рекламы.

Ранее в Роскачестве рассказали, как следует покупать товары в период «черной пятницы».