Большинство россиян высказались за использование ИИ в общении

Большинство (75%) россиян положительно относятся к использованию ИИ и нейросетей в общении. Это показало исследование сервиса Битрикс24, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, 64% респондентов считают, что нейросети и ИИ улучшают качество общения. 68% ответили, что они уменьшают культурные и языковые барьеры. В том, что нейросети укрепляют коммуникацию между разными поколениями (расшифровка ультрамодных терминов или сленга), уверены 55%. 45% или почти каждый второй респондент считает, что искусственный интеллект помогает разрешать конфликты (смягчение тона сообщения, подсказки по выходу из кризиса).

45% респондентов используют ИИ в общении для перевода текстовых и голосовых сообщений с иностранных языков. А 56% или каждый второй респондент считает, что использование ИИ делает общение менее искренним и естественным.

Ранее в Госдуме заявили о будущей замене плохих политиков искусственным интеллектом.