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Россиянам назвали самые частые причины засора труб

Мастер Шестопалов: салфетки и жир чаще всего становятся причинами засора труб

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Depositphotos

Два самых главных врага канализации — это влажные салфетки и бытовой жир. Об этом «Газете.Ru» рассказал Александр Шестопалов, мастер «Росводоканал Тюмень».

«В последнее время основными причинами засоров в трубах и на канализационных насосных станциях стали влажные салфетки. Они производятся из синтетических нетканых материалов, которые не растворяются в воде, имеют эластичную тянущуюся структуру, поэтому легко комкуются между собой и выброшенными в унитаз волосами и нитками. Бывает, что мы вытаскиваем такие комки размером с корову», — объяснил он.

Вторая частая причина засоров — пищевой жир.

«Он оседает на стенках труб, собирая вокруг себя другой нерастворимый мусор, со временем труба заиливается, а ее проходимость снижается, образуется засор. Чтобы прочистить и восстановить работоспособность системы, приходится применять мощную каналопромывочную технику», — констатировал мастер.

Чтобы избежать такой проблемы, нужно соблюдать простые правила пользования канализацией: не смывать остатки жирной пищи в унитаз, а выкидывать в мусорное ведро.

«Сковороды перед мытьем я рекомендую протереть бумажной салфеткой. Хочется напомнить жителям, что канализация — это не мусорное ведро, не нужно смывать в нее все бытовые отходы — окурки, подгузники, средства личной гигиены, ватные палочки, наполнители для кошачьих туалетов, остатки строительных смесей и т.п. Я также рекомендую один раз в месяц использовать средства для промывки труб для профилактики засоров», — резюмировал эксперт.

Ранее куница пробралась в квартиру россиянина через канализацию и устроила погром.

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