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На Украине с июня выдано более 100 тысяч разрешений на оружие

МВД: на Украине с июня выдано более 100 тысяч разрешений на оружие

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Depositphotos

Свыше 100 тысяч разрешений на оружие было выдано на Украине с июня 2023 года. Об этом сообщает министерство внутренних дел страны.

«Чтобы усилить контроль за оборотом огнестрельного оружия, упростив при этом процесс его оформления, в июне этого года мы запустили единый реестр оружия. За время его работы было получено более 113 тысяч заявлений на получение различных видов разрешений на оружие», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что полицейские приняли свыше 103 тысяч разрешений на оружие.

Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил о сохранении высоких рисков нелегального перемещения и распространения оружия, в том числе ввезенного из зоны проведения спецоперации. Глава Генпрокуратуры отметил важность координации усилий правоохранительных структур России и Белоруссии по нивелированию указанных и других угроз.

17 октября министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу провел совещание по перспективам развития, увеличению производства ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Генерал армии указал, что в условиях специальной военной операции на Украине крайне важно моментально восполнять запасы вооружений.

Ранее депутатам запретили ездить в зону СВО без разрешения Шойгу.

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