В Уссурийске неизвестные обстреляли белый внедорожник

Группа неизвестных обстреляла белый внедорожник Land Cruiser в городе Уссурийск, расположенном в Приморском крае. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Как указано в материале, инцидент произошел на автомобильной стоянке перед магазином «Ветеран». Последний находится на Владивостокском шоссе, уточняется в публикации.

В какой-то момент неизвестные открыли огонь по белому внедорожнику, ехавшему по парковке. По данным Mash, в результате обстрела пострадал мужчина в возрасте около 30 лет.

«Очевидцы самостоятельно увезли его в больницу до приезда «скорой», — говорится в материале.

Согласно предварительной информации, гражданин получил ранение в живот. Другие подробности, включая состояние пострадавшего и судьбы нападавших, в настоящее время не сообщаются.

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