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Бывший протодиакон Кураев покинул Россию в День народного единства

Бывший протодиакон РПЦ Кураев заявил, что покинул РФ в День народного единства

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Лишенный сана бывший протодиакон Русской православной церкви Андрей Кураев сообщил, что покинул Россию в День народного единства. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кураев отметил, что «забавно вышло», так как он откололся в День народного единства.

«Просто «судьба диссидента», — написал Бывший протодиакон РПЦ.

Он сопроводил запись фотографией с восьмью чемоданами в комнате, в углу которой стоит табличка с надписью на чешском языке.

В середине октября извергнутый из священного сана протодиакон Кураев объявил об эмиграции.

До этого Кураев заявил «Газете.Ru», что спокойно относится к указу главы РПЦ патриарха Кирилла о лишении его священного сана и не считает это «ужасной бедой». Он отметил, что не планирует подавать апелляцию, так как не стремится к возобновлению статуса диакона.

Ранее в РПЦ ответили на обвинения в попытке причислить патриарха Кирилла к лику святых.

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