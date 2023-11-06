Экс-депутата горсовета Николаева приговорили к 15 годам тюрьмы за «содействие России»

Бывшего депутата городского совета Николаева, которого обвинили в сотрудничестве с Россией, приговорили к 15 годам лишения свободы. Его также обвинили в попытках создания Николаевской народной республики, передает РИА Новости.

«По материалам СБУ 15 лет тюрьмы получил экс-депутат, который хотел создать Николаевскую народную республику», — говорится в сообщении.

При этом имя парламентария не раскрывается. Однако сообщается, что он был завербован РФ и занимался сбором разведывательных данных о местах, где находятся подразделения Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что в России завели дело о государственной измене на уроженца Тверской области, взятого в плен в Луганской народной республике (ЛНР). Мужчина воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уточняется, что россиянин был задержан в ходе боестолкновения. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 Уголовного кодекса РФ (государственная измена в форме перехода на сторону противника).

Ранее матроса Балтийского флота обвинили в государственной измене.