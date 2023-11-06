На Украине объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные карты Министерства цифровой трансформации Украины.

В 15:04 по местному времени (16:04 по московскому времени) тревога была объявлена в Киеве.

В течение нескольких минут она охватила все регионы страны.

Утром 6 ноября стало известно, что припортовая инфраструктура была повреждена в Одессе на Украине в результате ночных взрывов. Об этом сообщила пресс-секретарь сил обороны «Юг» Наталия Гуменюк. По словам Гуменюк, в припортовой зоне находились складские помещения, специальная автопогрузочная техника, а также автомобили с сельхозпродукцией — все они повреждены.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после взрыва на Крымском мосту, Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории всей республики.

Ранее в Николаевской области произошел взрыв.