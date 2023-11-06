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В Татарстане потушили пожар на складе

В Татарстане пожарные потушили склад упаковки кормов для животных

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Shutterstock

В Татарстане вечером загорелся склад фасовочной упаковки кормов для животных. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике, открытое горение было успешно ликвидировано.

В 18:10 поступило сообщение о возгорании на улице Технической в селе Старое Дрожжаное.

Прибыв на место происшествия, сотрудники 114-го пожарно-спасательного части 8-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы ГУ МЧС России по Республике Татарстан обнаружили горение фасовочной упаковки корма для животных внутри складского здания.

Для тушения пожара было задействовано 7 стволов РСК-50, а также работали 3 звена гидродинамического спасательного снаряжения (ГДЗС). Ближайший пожарный гидрант, находящийся в 200 метрах от места происшествия, был задействован для борьбы с пламенем.

Было организовано 2 боевых участка для тушения пламени. На данный момент угрозы распространения пожара нет.

Информация о пострадавших отсутствует.

В тушении пожара задействовано 36 человек и 16 единиц техники.

Недавно сильный пожар вспыхнул на складе в Абакане.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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