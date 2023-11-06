Более 20 человек погибли при попадании снаряда на рынок в пригороде столицы Судана

По информации местных правозащитников, более 20 человек погибли от попадания снаряда на рынок в пригороде столицы Судана, городе Хартуме. Об этом пишет Times of India.

«Более 20 гражданских лиц погибли, а другие получили ранения», — сообщили источники.

Взрыв произошел на рынке в результате попадания снаряда во время интенсивных перестрелок между армией Судана и Силами быстрого реагирования (СБР).

С начала апреля в Судане продолжаются бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны делятся противоречивой информацией о своих успехах в боевых действиях и контроле над объектами, развязав масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.

Международный Комитет Красного Креста (МККК) заявил о возможных вспышках болезней и фатальном коллапсе системы здравоохранения в результате продолжающихся несколько месяцев боевых действий в стране. Согласно Международной организации по миграции (МОМ), количество внутренне перемещенных лиц в Судане превысило 7 миллионов человек.

Ранее суданская военизированная группировка заявила, что захватила второй по величине город страны.

Ранее археологи нашли редкое тату с символами Христа на ноге древнего суданца.