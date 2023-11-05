Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон предупредил, что в рядах ВСУ могут начаться протесты из-за смены военного руководства Украины. Такое предположение он высказал в беседе с YouTube-каналом Dialogue works.

«Это безумие, это как курица без головы», — описал экс-агент текущую ситуацию на Украине.

По мнению Джонсон, Вооруженные силы Украины ощущают острую нехватку живой силы в солдатах, но число молодых мужчин, годных для армейской службы, снижается.

Эксперт отметил, что руководству страны сейчас приходится мобилизовывать граждан, средний возраст которых составляет 43 года.

До этого командир роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Владислав Шевчук заявил, что в украинской армии заканчиваются солдаты и необходимо усилить мобилизацию.

3 ноября стало известно, что новым командующим силами специальных операций Вооруженных сил Украины стал полковник Сергей Лупанчук.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.