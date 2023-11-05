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Украинского призывника пытались забрать на фронт из больницы

УНИАН: в Хмельницкой области мужчину пытались забрать на фронт прямо из больницы

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Depositphotos

В украинском городе Виньковцы Хмельницкой области военные комиссары насильно пытались забрать призывника из больницы на фронт. Об этом сообщает информагентство УНИАН в Telegram-канале.

«Военкомы силой пытались забрать мужчину прямо из больницы», — указывается в материале.

Мобилизованный украинец пытался объяснить представителям военкомата, что намерен пройти нормальный медицинский осмотр в больнице, так как в территориальном центре комплектования (ТЦК) ему поставили печать «годен», несмотря на то, что у мужчины имеются проблемы с давлением.

В октябре министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров говорил, что в ближайшие месяцы в республике запустят «смарт-мобилизацию». Он отметил, что после запуска «смарт-мобилизации» призывники смогут выбрать специализацию, по которой они хотят служить.

До этого командир роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Владислав Шевчук заявил, что в украинской армии заканчиваются солдаты и необходимо усилить мобилизацию.

Ранее призванного на СВО мужчину год продержали в казарме из-за необычной болезни.

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