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Побег от полиции через окно закончился для россиянина черепно-мозговой травмой

В Перми мужчина сбежал от полиции через окно и получил серьезные травмы

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Александр Кряжев/РИА Новости

В Перми мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии после попытки сбежать от полицейских. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Россиянин громко слушал музыку в ночное время суток, такое поведение не понравилось соседке. Сначала она пыталась договориться с ним, но в последствии вызвала правоохранителей.

Полицейские оперативно прибыли на вызов, но мужчина не хотел, чтобы его задержали, поэтому прыгнул из окна с высоты 14 метров. В этот момент россиянин не находился в состоянии алкогольного опьянения.

После прыжка с пятого этажа мужчина попал в больницу с ушибом позвоночной области и закрытой черепно-мозговой травмой. Скорую помощь ему вызвала соседка, с которой у него случился конфликт.

Ранее в Липецке окровавленный мужчина заполз в котокафе через окно и уснул.

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