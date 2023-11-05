Побег от полиции через окно закончился для россиянина черепно-мозговой травмой

В Перми мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии после попытки сбежать от полицейских. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Россиянин громко слушал музыку в ночное время суток, такое поведение не понравилось соседке. Сначала она пыталась договориться с ним, но в последствии вызвала правоохранителей.

Полицейские оперативно прибыли на вызов, но мужчина не хотел, чтобы его задержали, поэтому прыгнул из окна с высоты 14 метров. В этот момент россиянин не находился в состоянии алкогольного опьянения.

После прыжка с пятого этажа мужчина попал в больницу с ушибом позвоночной области и закрытой черепно-мозговой травмой. Скорую помощь ему вызвала соседка, с которой у него случился конфликт.

Ранее в Липецке окровавленный мужчина заполз в котокафе через окно и уснул.