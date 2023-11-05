В Британии планируют усилить борьбу с палатками бездомных в общественных местах

Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман собирается предложить кабмину законодательно усилить борьбу с использованием бездомными палаток в общественных местах. Об этом она заявила в соцсети X (бывшая Twitter).

«Кого я хочу остановить (и чего хочет от нас законопослушное большинство), так это тех, кто причиняет неудобства и огорчение другим людям, разбивая палатки в общественных местах», — указал Браверман.

Министр при этом отметила, что правительство поддерживает бездомных, однако в общественных местах палаток быть не должно.

В декабре 2022 года посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявлял, что с 24 февраля на территорию Великобритании въехало около 150 тысяч украинцев. При этом визы получили около 200 тысяч граждан.

В июне 2023-го губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом обратил внимание на критическую ситуацию с бездомными в штате. Как сообщал Fox News, Ньюсом назвал эпидемией увеличение числа бродяг на улицах Сан-Франциско и других крупных городов. Он при этом заметил, что за четыре года работы ему не хватило ресурсов побороть проблему.

Ранее ученые развеяли миф о том, что давать деньги бездомным бессмысленно и вредно.