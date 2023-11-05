Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Британии планируют усилить борьбу с палатками бездомных в общественных местах

Власти Британии хотят усилить борьбу с палатками бездомных в общественных местах

close
100%
Lucy Nicholson/Reuters

Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман собирается предложить кабмину законодательно усилить борьбу с использованием бездомными палаток в общественных местах. Об этом она заявила в соцсети X (бывшая Twitter).

«Кого я хочу остановить (и чего хочет от нас законопослушное большинство), так это тех, кто причиняет неудобства и огорчение другим людям, разбивая палатки в общественных местах», — указал Браверман.

Министр при этом отметила, что правительство поддерживает бездомных, однако в общественных местах палаток быть не должно.

В декабре 2022 года посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявлял, что с 24 февраля на территорию Великобритании въехало около 150 тысяч украинцев. При этом визы получили около 200 тысяч граждан.

В июне 2023-го губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом обратил внимание на критическую ситуацию с бездомными в штате. Как сообщал Fox News, Ньюсом назвал эпидемией увеличение числа бродяг на улицах Сан-Франциско и других крупных городов. Он при этом заметил, что за четыре года работы ему не хватило ресурсов побороть проблему.

Ранее ученые развеяли миф о том, что давать деньги бездомным бессмысленно и вредно.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий