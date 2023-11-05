Названы три самых полезных осенних продукта

Врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова перечислила три самых полезных осенних овоща: тыкву, свеклу и капусту. Об этом написала газета «Известия».

Эксперт обратила внимание, что тыква — низкокалорийный, но одновременно насыщенный витаминами овощ.

«В 100 г тыквы содержится суточная норма витамина А, который необходим для выработки гормонов, а также полезен для зрения и иммунитета», — подчеркнула диетолог.

Врач отметила наличие большого количества клетчатки в оранжевой мякоти — около 4 г на 100 г продукта. Она напомнила, что кулинары ценят этот овощ за то, что он идеально сочетается со многими продуктами.

Второе место в списке полезных осенних овощей заняла свекла за высокое содержание антоцианов, которые помогают организму бороться со стрессом и замедляют процессы старения. Третье — белокочанная капуста.

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