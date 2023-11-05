Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названы три самых полезных осенних продукта

Диетолог Тихомирова сочла тыкву, свеклу и капусту полезными осенними овощами

close
100%
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова перечислила три самых полезных осенних овоща: тыкву, свеклу и капусту. Об этом написала газета «Известия».

Эксперт обратила внимание, что тыква — низкокалорийный, но одновременно насыщенный витаминами овощ.

«В 100 г тыквы содержится суточная норма витамина А, который необходим для выработки гормонов, а также полезен для зрения и иммунитета», — подчеркнула диетолог.

Врач отметила наличие большого количества клетчатки в оранжевой мякоти — около 4 г на 100 г продукта. Она напомнила, что кулинары ценят этот овощ за то, что он идеально сочетается со многими продуктами.

Второе место в списке полезных осенних овощей заняла свекла за высокое содержание антоцианов, которые помогают организму бороться со стрессом и замедляют процессы старения. Третье — белокочанная капуста.

Накануне иммунолог предупредил об опасности приема витамина D и предложил заменить искусственные препараты красной рыбой.

Ранее в Роспотребнадзоре перечислили болезни, которые угрожают россиянам осенью.

Все новости на тему:
Здоровье
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий