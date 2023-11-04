Атаман ВсКО поздравил россиян с Днем народного единства

Атаман Всероссийского казачьего общества (ВсКО) Николай Долуда поздравил жителей России с Днем народного единства, Казанской иконы Божией Матери и Днем образования ВсКО. Его обращение опубликовано на сайте ВсКО.

«Сердечно поздравляю вас с праздниками – Днем народного единства, Казанской иконы Божией Матери и Днем образования Всероссийского казачьего общества. Празднование Казанской иконы Божией Матери совпадает с Днем народного единства не случайно. Оба праздника связаны с изгнанием польских интервентов из Москвы в 1612 году», — сказал он.

По его словам, этот день в истории России является напоминанием о драматических событиях начала XVII века, чреватых утратой суверенитета.

«Лишь сплотив ряды ополчения Минина и Пожарского, народ отстоял Отечество, взяв на себя ответственность за судьбу страны. Свою лепту в победу России над поляками внесли и казаки. Не давая никаких уступок врагу, они штурмом взяли Китай-город. Под колокольный звон народное ополчение вступило в опустошенный Кремль. На Красной площади вместе с ополченцами-нижегородцами и казаками москвичи праздновали освобождение первопрестольной столицы от иноземных захватчиков», — добавил он.

Атаман подчеркнул, что для казаков, особым образом почитающих Казанскую икону Божией Матери, символичным является образование ВсКО.

«4 ноября – в день подписания Президентом Российской Федерации указов «О Всероссийском казачьем обществе» и назначении атамана. На защиту национального суверенитета и идентичности страны по доброй воле, как и их предки, встали свыше 25 тысяч казаков, принявших и принимающих участив в специальной военной операции в составе 18 казачьих добровольческих БАРСов, став душой нового народного ополчения», — сказал Долуда.

Он также поблагодарил казаков за преданность Родине и казачьим традициям. «Сегодня, когда определяется наше будущее, будущее наших потомков и страны в целом, как никогда важны сплоченность и самоотдача», — заключил он.