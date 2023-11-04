Политолог указала на особое значение для страны Дня народного единства

День народного единства — праздник, напоминающий о том, что Россия всегда преодолевала самые тяжелые времена и выходила из них обновленной и сильной, заявила «Газете.Ru» политолог, эксперт ЭИСИ Анна Федорова.

По словам эксперта, российский народ — поразительно стойкий и сильный, готовый к любым испытаниям, очень разный, но объединенный общим духом.

«В этот день мы все должны хоть немного задуматься о том, что нас объединяет — людей разных национальностей, культур, религий, людей с разными политическими позициями. Это любовь к Родине и желание делать хорошее для своей страны и своих сограждан», — считает Анна Федорова.

По ее словам, этот праздник необходим, поскольку является праздником «общей идентичности, чувства «мы», без которого любому человеку в этом мире одиноко».

Напомним, 4 ноября в России отмечается День народного единства.