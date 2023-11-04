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Следствие оценило ущерб от действий блогера Шабутдинова в 4 млн рублей

ТАСС: суммарный ущерб от действий Аяза Шабутдинова оценили в 4 млн рублей

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ayazshabutdinov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Следствие оценивает суммарный ущерб потерпевшим от действий блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова в 4 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС, чей корреспондент присутствует в зале Таганского суда Москвы.

«Общий ущерб оценивается следствием в 4 млн рублей, тогда как совокупный доход моего подзащитного за прошлый год составляет более 300 млн рублей. Таким образом, сумма ущерба представляется слишком незначительной, чтобы избирать меру пресечения в виде ареста», — заявил в суде представитель защиты Шабутдинова.

32-летнего блогера обвиняют в восьми эпизодах мошенничества, причем вину он не признает. Как сообщала прокуратура, бизнес-курсами Шабутдинова остались недовольны восемь граждан, которые заключили договоры на обучение стоимостью от 100 тыс. до 1,9 млн рублей.

До этого СМИ приводили версию следствия, согласно которой под видом образовательного курса коуч просто рассказывал бизнесменам историю своего успеха и призывал верить в себя.

4 ноября Шабутдинова доставили в суд, где ему должны избрать меру пресечения.

Ранее суд продлил домашний арест блогеру Елене Блиновской.

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