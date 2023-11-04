В Рязани задержан подозреваемый в убийстве главы отделения судебных приставов

В Рязани задержали подозреваемого в убийстве руководителя отделения судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

«По подозрению в причастности к совершению данного преступления задержан житель Рязани 1979 года рождения», — говорится в сообщении.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

2 ноября стало известно, что в Рязани выстрелом в голову убит начальник отделения службы судебных приставов по городу и Рязанскому району Сергей Калужский. Убийство произошло 1 ноября приблизительно в 19:00 мск на улице Сельских строителей. В пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Рязанской области рассказали, что сотрудники ведомства возбудили уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ «Убийство» по факту обнаружения тела мужчины с огнестрельными ранениями.

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