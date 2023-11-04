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Мусульмане Дагестана провели молитву за жертв Палестины

Абдулаев: Россия одной из первых выступила с мирной инициативой по Палестине

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Мусульмане Дагестана провели молитву за жертв Палестины и за президента России Владимира Путина, как защитника народов России, Кавказа и ислама в мире. Об этом в своем Telegram-канале сообщил телеведущий Владимир Соловьев.

Отмечается, что проповедь произнес муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев. Он подчеркнул, что Россия была одной из первых, кто выступил с мирной инициативой и за немедленное прекращение огня.

«Путин подчеркнул, что ситуация на Ближнем Востоке касается и России. <…> В настоящее время Россией ведется кропотливая работа в международных структурах за прекращение палестинско-израильского конфликта, за освобождение заложников», — сказал он.

При этом муфтий заявил, что крайне важно не придавать этому застарелому и очень болезненному конфликту межрелигиозную окраску, так как «Всевышним Аллахом предопределено соседство на Святой земле ислама, иудаизма и христианства».

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