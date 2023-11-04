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В Красноярске детей-спортсменов оставили без спортзала, на его месте откроют супермаркет

В Красноярске сотни детей-спортсменов остались без спортзала

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Shutterstock

В Октябрьском районе Красноярска демонтируют теплый манеж SportBox, в котором занимались порядка 500 детей, там появится супермаркет. Об этом сообщается в Telegram-канале «Проспект мира».

О произошедшем рассказали родители юных футболистов, в манеже занимается более 500 детей-спортсменов. С 1 ноября остались без помещения спортивные школы, которые проводят занятия по футболу, волейболу и художественной гимнастике.

На месте спорткомплекса появится супермаркет «Светофор», который переносят в здание манежа из-за стройки нового ЖК неподалеку. Некоторые спортшколы самостоятельно нашли залы, другим помогают власти.

«Я бы сказал, что мы закрыли только четверть потребностей. Так, СФУ площадку предоставили. Эту неделю, может быть, еще следующую у них позанимаемся. Пока больше находимся в переговорах», — рассказал руководитель футбольной школы «Юниор» Алексей Горохов.

Еще часть детей удалось перевести в другие секции в двух спортивных клубах, городская администрация ищет помещения для аренды их под нужды детей-спортсменов.

Ранее петербургский суд провел заседание в стриптиз-клубе.

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