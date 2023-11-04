Депутатов Госдумы снова начнут тестировать на COVID-19

Депутатов Госдумы со следующей недели будут снова тестировать на коронавирусную инфекцию. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на источники в нижней палате парламента, а также ТАСС.

Как пишет издание, депутатов уже уведомили, что им придется пройти тестирование перед заседанием. По словам источника РБК в Госдуме, пока это требование касается только заседания палаты 7 ноября. Тест также необходимо будет сдать участникам заседания Совета Госдумы.

В уведомлении отмечается, что самостоятельная сдача теста вне здания Госдумы возможна «в исключительных случаях» 6 ноября.

По словам одного из депутатов, председатель палаты Вячеслав Володин на этой неделе сообщил, что в Госдуме три человека заболели COVID-19.

2 ноября академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко сообщил, что в России продолжает расти количество заболевших COVID-19, но оснований для введения ограничений нет.

Ранее ученые предупредили о растущей опасности возникновения новой эпидемии чумы.