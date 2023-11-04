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В России обеспокоились ростом цен на стройматериалы

Хуснуллин: ФАС разберется с необоснованным ростом цен на стройматериалы

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Правительство России поручило Федеральной антимонопольной службе (ФАС) разобраться в ситуации с ростом стоимости строительных материалов в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

По словам Хуснуллина, в кабмине уже обсудили ситуацию с увеличением стоимости материалов. В частности власти обеспокоились ростом цен на арматуру, трубы и цемент.

«Мы дали поручение ФАС поработать там, где идет этот необоснованный, на наш взгляд, рост. И попросили губернаторов на местах проконтролировать», — заявил журналистам чиновник в кулуарах международной выставки «Россия».

До этого сообщалось о подорожании услуг шиномонтажа в России на 14%. Выросли цены и на кухонные шкафы — на 36% за год.

Кроме того, может подскочить стоимость флагманских видеокарт GeForce RTX 4090.

Ранее эксперты предупредили о подорожании пакетных тарифов из-за роста цен на LTE.

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