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Член «Дигории» объяснила важность единства российского народа

Политолог Гавриш: единство народа обладает неизмеримой значимостью

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Shutterstock

Каждый человек как часть российского народа хранит в своей генетической памяти кровавый отпечаток страданий прошлого и вместе с ним светлый отблеск негасимой надежды, позволяющей преодолевать все препятствия и двигаться дальше. Об этом заявила политолог, член экспертного клуба «Дигория» Дарья Гавриш.

«Почти каждый вековой рубеж нашего государства был окутан тяжелыми испытаниями. Вместе с этим, отечественная история полнится памятью о великих подвигах русского народа, его невероятной сплоченности и силе духа, которые уже более тысячелетия позволяют России оставаться одним из ведущих государств на международной арене», — сказала она.

По ее словам, единство российского народа, проявляющееся в каждом кризисном моменте истории, вызывает трепет в рядах оппонентов и вдохновляет потомков на новые свершения.

«Начиная с древних времен наш народ сплоченно отстаивал границы российского государства, лицом к лицу встречаясь с надвигающейся опасностью и храбро отражая все удары судьбы. В один из самых темных моментов нашей истории, когда остро встал вопрос о сохранении Россией своего суверенитета, именно единый русский народ, отринувший все внутренние распри, встал щитом в войне с польскими интервентами», — добавила Гавриш.

Политолог подчеркнула, что доблесть, сила и мужество народа позволили российскому государству спасти себя от распада и оставить позади эту темную эпоху, получившую впоследствии название «Смутное время», а также вступить в период расцвета и имперского становления вместе с воцарением на российском престоле династии Романовых.

«Неизмеримой значимостью обладает единство нашего народа во время военных действий и вооруженных конфликтов, которое и позволяет государству со всей уверенностью защищать наши общие интересы. Как во время Великой Отечественной войны, так и сейчас, объединившийся русский народ, верный заветам предков, единым фронтом выступает против ставленников нацистского киевского режима и всех тех, кто старается поставить Россию на колени; тех, кто не способен понять, какой несокрушимой мощью обладает народ, становясь единым», — заключила она.

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