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Российские хакеры взломали аккаунты солдат ВСУ в Telegram и WhatsApp

RND: хакеры из России взломали учетные записи солдат ВСУ в Telegram и WhatsApp

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Unsplash

Российские хакеры научились взламывать учетные записи солдат ВСУ в Telegram и WhatsApp, несмотря на использование мессенджерами сквозного шифрования. Об этом немецкому изданию RND рассказал исследователь вредоносного ПО в компании Eset Роберт Липовски.

По словам Липовски, в настоящее время хакерские группировки из РФ стали меньше заниматься диверсиями и посвящают больше времени шпионажу и попыткам украсть важные данные. Целью киберопераций, утверждает эксперт, являются не только военные организации, но и органы власти, а также компании, задействованные в поддержании критической инфраструктуры.

Липовски полагает, что через аккаунты украинских солдат в мессенджерах хакеры пытаются получить данные о передвижениях ВСУ и их логистике.

«Мы обнаружили новое вредоносное ПО, которое способно перехватывать данные настольных версий Signal и Telegram, а также веб-версий WhatsApp и Telegram, — сказал Липовски. — Несмотря на сквозное шифрование, [хакерская группировка] Gamaredon способна получить доступ к чатам и документам».

До этого сообщалось о том, как хакерская группировка Killnet взломала системы крупнейших украинских производителей алкогольной продукции.

Ранее ФСБ поймала двух хакеров-сибиряков, работавших на украинскую разведку.

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