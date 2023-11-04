Экспозиция Кузбасса на ВДНХ расскажет об истории и современных технологиях региона

Стенд Кемеровской области открылся на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве на ВДНХ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Отмечается, что экспозиция расскажет об истории и современных технологиях Кузбасса, а также представит образовательную, деловую и культурную программу. Тема »Шерегеша» в целом будет широко представлена на стенде: здесь расположится макет курорта, пройдет праздничное открытие горнолыжного сезона на «Шерегеше».

«Сегодня на ВДНХ открылась Международная выставка-форум «Россия» с участием всех субъектов РФ. Экспозиция «Кузбасс. Будущее здесь» совместила историю и современные технологии. Гостей ждут образовательная, деловая, культурная программы, а также викторина, победители которой смогут побывать на популярном курорте Кузбасса «Шерегеш», — говорится в сообщении.

Победителей определят 8, 15 и 16 ноября, каждый из них получит путевку на двоих, которая при необходимости включает перелет из Москвы, проживание в гостинице, прокат горнолыжного оборудования и ряд других сервисов.

«Мы познакомим всех с уникальной историей Кузбасса, и, конечно, покажем, насколько у нас современный, молодежный, многогранный регион. Благодаря использованию цифровых технологий изображения будут объемными, 3D-эффект позволит гостям почувствовать себя в другом измерении», — рассказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

По его словам, выставка «Россия» стала действительно масштабным событием. Также он отметил символичность того, что она начинается в День народного единства.

«Этот праздник подчеркивает патриотизм, силу духа россиян, верность историческим традициям и желание развивать свою страну, свой регион», — добавил губернатор.

Отмечается, что серия презентационных Дней Сибирского федерального округа откроется на стенде Кемеровской области 16 ноября. Так, запланирована интерактивная презентация региона, концерты кузбасских коллективов, лекции, спектакли, продажа и дегустация блюд местной кухни, кулинарные мастер-классы.