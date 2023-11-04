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Политолог назвал единство народов России залогом преодоления трудностей и кризисов

Политолог Колчин: через свое многообразие Россия получает новую силу

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Единство полиэтничного и поликонфессионального российского народа всегда являлось важным преимуществом России в деле преодоления самых страшных вызовов и невзгод, заявил в беседе с «Газетой.Ru» политолог Петр Колчин.

По его словам, Россия — это вовсе не некий искусственный конгломерат территорий, наций, народностей, этносов, а единый организм, который не поглощает, но интегрирует в себя представителей разных народов и конфессий, и «через свое многообразие получает новую силу».

«Именно эта сила во многом позволила России стать государством- цивилизацией, этого статуса удалось достичь лишь единицам государственных формирований в мире», — считает Колчин.

Эксперт убежден, что устойчивость России через единство и созидательный потенциал этого единства признают многие страны — как партнеры, так и противники.

«Недруги нашего Отечества пытаются использовать этот фактор для дестабилизации ситуации в стране, при этом порой опираясь на близкие нашему обществу ценности. Но в этом случае, особенно в День народного единства нужно помнить о том, что единство — это ценность и важная составляющая нашей культуры и общественного бытия. И сохранение этого единства, передача его традиций — наш долг перед страной, перед прошлыми и будущими поколениями», — заключил политолог.

Напомним, 4 ноября в России отмечается День народного единства.

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