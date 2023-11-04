Россиянину насквозь проткнули голову вилами

В Заельцовском районе Новосибирска спасли мужчину с травмой головы, местному жителю насквозь проткнуло голову вилами. Об этом сообщается в Telegram-канале «Спасатели МАСС».

Острые зубцы вил насквозь проткнули голову 53-летнему жителю Новосибирска. Спасатели доставили его в больницу и совместно с хирургами разжали зубья инструмента и вытащили вилы, за жизнь пострадавшего борются врачи.

По данным портала Vn.ru, мужчине вонзили вилы в голову на улице Макаренко в Заельцовском районе Новосибирска, обстоятельства инцидента устанавливает региональный СК.

Ранее в Новокузнецке перекрытие старого здания насквозь пробило голову рабочему.