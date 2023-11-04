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В японской экономзоне заметили превышение вредных веществ после сброса воды с «Фукусимы»

Росрыболовство заявило о сигналах превышения вредных веществ в японской зоне

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Kyodo/via Reuters

В японской экономической зоне промысла после сброса воды с АЭС «Фукусима-1» есть превышения концентраций вредных веществ. Об этом заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.

Как рассказал Шестаков, агентство внимательно следит за своей экономической зоной. Он отметил, что Росрыболовство еще с момента аварии на АЭС проводило очень много исследований, и с момента сброса воды российское научно-исследовательское судно начало осуществлять заборы воды, изучать и проводить все необходимые анализы.

По его словам, в российской экономзоне все показатели в норме, и рыба здесь «чистая, безопасная».

«То, что происходит у японцев, нам сложно судить. Но уже поступают сигналы, что есть какие-то определенные превышения концентрации вредных веществ», — добавил глава агентства.

2 ноября сообщалось, что оператор японской АЭС «Фукусима-1» объявил о начале сброса в океан третьей партии воды, которая использовалась для охлаждения реакторов аварийной станции. В ходе этой фазы до 20 ноября планируется сбросить около 7,8 тыс. тонн воды.

Ранее в МИД Китая предложили выпить воду с АЭС «Фукусима-1» тем, кто считает ее безопасной.

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