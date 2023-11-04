Прокуратура Москвы предъявила обвинения бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову

Российскому блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову предъявлены обвинения в совершении восьми преступлений в рамках дела о мошенничестве. В настоящее время мужчина задержан в качестве подозреваемого, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

В заявлении указано, что гражданин свою вину не признал. При этом уже в ближайшее время в суде должно состояться слушание с участием столичного прокурора, в ходе которого блогеру изберут меру пресечения. Во время заседания представители надзорного органа потребуют заключить его под стражу.

«Обвиняемый совместно с соучастниками, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО «Лайк Центр», расположенных на Пресненской набережной, из корыстных побуждений создавал у граждан ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам, реализуемым от имени указанных юридических лиц», — уточняется в сообщении.

В московской прокуратуре подчеркнули, что восемь человек заключили с организациями Шабутдинова договоры оказания соответствующих услуг на суммы от 100 тыс. до 1,9 млн рублей. Сейчас следователи пытаются выяснить, были ли другие жертвы.

Также в надзорном органе добавили, что ход уголовного дела в отношении бизнес-тренера контролируется прокуратурой Центрального административного округа Москвы.

3 ноября официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк сообщила, что против Аяза Шабутдинова заведено уголовное дело по статье 159 УК «Мошенничество». К тому моменту блогера уже задержали, а в его съемных апартаментах начались обыски.

Позже адвокат предпринимателя Никита Апаликов заявил, что его клиента задержали до суда. По его словам, заседание должно состояться 4 ноября в Таганском суде Москвы.

Ранее пострадавшая от Шабутдинова поделилась подробностями его схем.