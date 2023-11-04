Юристы заявили, что 62 человека подали иски к центру обучения Аяза Шабутдинова

Бывшие ученики Like Центра под руководством арестованного Аяза Шабутдинова подали иски из-за незаконных отказов в возврате денежных средств за обучение. В юридическом центре DestraLegal.ru, представляющем интересы пострадавших, рассказали «Газете.Ru», что за помощью обратились как минимум 62 человека. Все истцы считают курсы некачественными, уточнили в компании.

Требующие вернуть свои деньги разделились на два типа: тех, кто уже закончил учебную программу, и тех, кто решил оформить возврат после нескольких месяцев обучения. В одном из исков, оказавшихся в распоряжении «Газеты.Ru», говорится, что к концу первого месяца обучения студенты поняли, что курсы Like Центра не позволяют им достичь заявленной цели – научиться ведению прибыльного бизнеса.

«Услуга носит скорее информационный характер и не представляет собой образовательный процесс. <…> Истцы направили ответчику претензию с требованием о расторжении договора и соразмерном возврате уплаченной по договору стоимости услуги. Ответчик отказал со ссылкой на открытие доступа ко всем материалам как момент и объем оказанной услуги. <…> Такой подход противоречит ст. 16 Закона РФ от 07.02.1992 No 2300-1 «О защите прав потребителей». Доступ к материалам сам по себе не представляет для истцов ценность — ни образовательную, ни экономическую», — говорится в документе.

В другом иске отмечается, что на приобретенных курсах «отсутствует индивидуальное ведение и полноценная кураторская поддержка», а куратор «доносит теоретическую и общедоступную информацию, не помогает в решении проблемы». Общая сумма требований недовольных учеников составила почти 11 млн рублей.

«Студенты считают, что школа их обманула, вопреки красивым обещаниям, предоставив некачественный материал обучения и, более того, незаконно отказывая в возврате средств. Стоимость одного только курса может варьироваться от 110 000 руб. до 200 000 руб.», — рассказали в DestraLegal.ru

Накануне стало известно о задержании блогера-миллионника, основателя образовательной компании для предпринимателей Like Центр Аяза Шабутдинова. Его обвиняют в мошенничестве при продаже своих образовательных курсов.

Заявление на Шабутдинова написали несколько предпринимателей, которые заплатили бизнес-коучу 5 млн рублей и остались недовольны его услугами. Он задержан до решения суда, сообщил ТАСС адвокат блогера.

Ранее стало известно, что рэпер Баста задолжал налоговой службе почти 1,5 млн рублей.